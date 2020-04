Coronavirus, in Abruzzo continuano a calare i ricoveri: boom di pazienti in isolamento domiciliare, due i nuovi guariti

Continuano a calare i ricoveri in ospedale per Coronavirus in Abruzzo. Sembra infatti consolidarsi il trend che ormai da diversi giorni mostra una diminuzione della pressione sui reparti nei nosocomi della regione. Nelle ultime 24 ore sono calati di 5 unità con un totale di 319 ricoverati, il dato più basso dal 29 marzo scorso. Una persona in più invece rispetto a ieri è ricoverata in terapia intensiva, con 43 persone in Abruzzo che necessitano di respirazione assistita.

Boom di pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl: sono 96 in più in una sola giornata, considerando che nelle ultime 24 ore sono 97 i nuovi casi positivi accertati dai laboratori abruzzesi impegnati nell'analisi dei tamponi. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi.

Due infine i nuovi guariti nella nostra regione nelle ultime 24 ore: il totale dunque è di 255 guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 77 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Ricordiamo che il professor Albani, capo della task force regionale per l'emergenza Covid19 ha previsto che per questa settimana e la prossima il numeri di nuovi casi positivi aumenterà ancora in Abruzzo, considerando anche l'aumento dei tamponi effettuati ed analizzati, e che a breve dovrebbe entrare in funzione un nuovo macchinario nel laboratorio di Pescara che consentirà di processare fino a 2.400 tamponi giornalieri.

