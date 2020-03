Coronavirus, arrivati negli ospedali abruzzesi altri 12 respiratori per la terapia intensiva e 300 monitor

Sono arrivati oggi altri 12 ventilatori nelle Asl abruzzesi, oltre a 300 monitor per i letti della terapia intensiva, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il professor Alberto Albani, che guida la task force regionale per la lotta al Covid19 durante l'intervista concessa nella rubrica "Sos Coronavirus" dell'ufficio stampa della Regione Abruzzo.

Albani ha anche aggiunto che il sistema sanitario abruzzese resta in attesa dell'arrivo di altri ventilatori auspicando uno sblocco sul mercato.

Ricordiamo che venerdì scorso il presidente della Regione Marsilio aveva fatto il punto della situazione per quanto riguarda i posti letto, le terapie sub intensive ed intensive in Abruzzo sottolineando che sul territorio è stato ampiamente superato il numero di 50% in più rispetto ai posti di terapia intensiva di base che era stato prefissato dalla protezione civile nazionale:

"Ne abbiamo attivati altri 47 di posti di rianimazione, dei 70 iniziali 6 avevano l'isolamento e ne sono stati attivati altri 4. Isolamento a pressione negativa ne avevamo uno solo, ne abbiamo attivati altri 13. I posti letto in malattie infettive con isolamento semplice erano 8, ne abbiamo aggiunti 144. I posti in isolamento a pressione negativa erano 60, ne abbiamo aggiunti altri 35. Sub intensiva non avevamo posti, ne abbiamo attivato uno. Di pneumologia da 36 attivati altri 48, medicina 322 posti letti ne abbiamo aggiunti altri 172" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il professor Albani infine è tornato anche sulla questione dei tamponi, specificando che il numero di test eseguiti in Abruzzo va aumentando anche grazie alle attività combinate dell'ospedale di Pescara, di Chieti e dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo.