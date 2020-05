Coronavirus, in Abruzzo meno di 1300 persone attualmente positive: calano ricoveri e terapie intensive, 50 nuovi guariti

Prosegue l'andamento positivo ed incoraggiante del Coronavirus in Abruzzo. Alla data di oggi, 21 maggio, infatti, su 3212 casi totali accertati dall'inizio della pandemia, le persone attualmente positive sono 1272. Cala anche il numero di ricoverati, pari a 175 negli ospedali abruzzesi, con 10 persone in meno rispetto a ieri. Cala anche di un paziente il numero dei ricoveri in terapia intensiva, pari a 5 in tutta la regione.

Sono invece 50 i nuovi guariti di cui 212 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1337 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Il totale delle persone che ha superato la pandemia è di 1549.

Sono invece due i decessi la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore: si tratta di un 98enne di Chieti e di una persona di 81 anni di cui non è pervenuta la residenza. Spetterà come sempre all'istituto superiore di sanità stabilire quali decessi sono realmente stati causati dal Coronavirus, considerando che diversi pazienti avevano una o più patologie pregresse.