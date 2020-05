Coronavirus, in Abruzzo meno di 1400 persone attualmente positive: nuovi contagi e decessi mai così bassi

Una persona deceduta e quattro nuovi positivi. Il dato odierno riguardante l'emergenza Coronavirus in Abruzzo è il più basso dall'inizio della pandemia nella nostra Regione. Attualmente, infatti, sono 1389 le persone attualmente positive, a fronte di 3197 casi totali accertati dal servizio prevenzione e tutela della salute.

Tre province oggi hanno fatto registrare zero contagi, ovvero Teramo, L'Aquila e Chieti, mentre i quattro nuovi casi sono tutti riconducibili a persone residenti a Pescara e provincia, dove invece ieri per la prima volta c'erano stati zero nuovi contagi. Calano ancora in maniera lenta ma costante i ricoveri in ospedale: attualmente sono 188 i pazienti assistiti nelle strutture ospedaliere abruzzesi, con 6 persone in terapia intensiva.

Continua anche la graduale e costante crescita dei guariti, che dall'inizio della pandemia sono stati 1419. I dati degli ultimi giorni ed in particolare quelli della settimana in corso saranno importanti in quanto riveleranno il quadro sui contagi dopo le prime riaperture, per verificare che la situazione sia sotto controllo escludendo nuovi focolai importanti e nuovi aumenti generalizzati delle persone positive. Il governatore Marsilio, intanto, si dice fiducioso e commenta positivamente il trend positivo dell'Abruzzo, aggiungendo che da ieri anche nella nostra regione è iniziata la terapia tramite plasma di cittadini guariti dal Coronavirus.