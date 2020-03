Coronavirus in Abruzzo, ancora 3 nuovi casi: sono tutti di Pescara

Tre nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Abruzzo. Lo ha reso noto il servizio prevenzione e tutela della salute pubblica della Regione. Dai test eseguiti la scorsa notte sui tamponi ricevuti, sono emersi 3 casi tutti a Pescara: si tratta di donne di 37, 60 e 55 anni.

Il totale dei contagiati in Abruzzo è di 176 persone, con 4 deceduti tre dei quali erano affetti da diverse patologie pregresse. La provincia più colpita è quella di Pescara anche se, come specificato più volte dal dipartimento stesso, nei nosocomi della provincia di Pescara sono ricoverate anche persone che provengono da comuni al di fuori del Pescarese. Intanto a Pescara si lavora per attivare la quarta sala rianimazione per le terapie intensive, come ha fatto sapere il primario dell'Uoc di Malattie Infettive Parruti.