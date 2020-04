Sono 276 i pazienti deceduti in Abruzzo con Coronavirus: accertati 5 nuovi decessi: 3 nel Pescarese

Sale ancora il bilancio dei decessi di persone con Coronavirus in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore, infatti, ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione, è stata accertata la positività di altre cinque persone decedute. Tre di loro sono del Pescarese. Si tratta di:

un 94enne di Ortona

una 53enne di Penne

una 84enne di Elice

una 64enne di Pescara

un 85enne di Atri

In alcuni casi si tratta di persone morte nei giorni scorsi ma la cui positività è stata accertata solamente oggi. In ogni caso sarà l'istituto superiore di sanità a certificare i pazienti morti effettivamente per il Covid19, considerando che molti di loro avevano già una o più patologie pregresse. Il bilancio dei morti in Abruzzo sale a 276 dall'inizio della pandemia.