Coronavirus, altre 3 persone positive decedute in Abruzzo: anche una donna di Montesilvano

L'Abruzzo piange altri 3 decessi di persone risultate positive al Covid-19 (Coronavirus).

Questo quanto indica il bollettino odierno del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità.

I dati aggiornati a oggi, sabato 2 maggio, mostrano come coloro che hanno perso la vita con il Coronavirus sono nel complesso 327 su un totale di 2.964 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti, dall'inizio dell'emergenza, nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'università di Chieti. Arrivano a quota 758 invece i pazienti guariti dall'infezione.



Gli ultimi 3 decessi accertati (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 82enne di Montesilvano, una 94enne di Castiglione Messer Marino e una 93enne di Ortona (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse).