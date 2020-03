Coronavirus in Abruzzo, Marsilio rassicura: "Situazione sotto controllo"

Regione, Asl, forze dell'ordine, prefetti e protezione civile al lavoro per far applicare il nuovo decreto del Governo per l'emergenza Coronavirus. A parlare è il presidente della Regione Marsilio al termine del vertice che si è tenuto oggi per la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza a L'Aquila.

Marsilio ha parlato di un decreto con norme severe, ma che sarà applicato e rispettato per riuscire a contenere la diffusione ed i contagi del Coronavirus, con una situazione sotto controllo in Abruzzo dove i casi sono stati circoscritti e isolati per ora:

Abbiamo in tutto otto casi conclamati: quattro persone appartenenti a una intera famiglia ben tracciata e isolata il cui decorso clinico è abbastanza confortante e rassicurante; una studentessa che è stata posta in isolamento insieme con tre compagne di stanza; un operatore di San Giovanni Teatino che ha una situazione molto circoscritta; una insegnante di Vasto e sua sorella convivente ed essendo questa una insegnate, ha frequentato la scuola e quindi c'è la necessità di adottare maggiori tutele da parte delle persone che sono entrate in contato con lei

L'assessore Verì, presente al vertice, ha invece fatto il punto sulla situazione delle strutture sanitarie dove è tutto sotto controllo con una ricognizione effettuata ieri dei dispositivi e delle strutture, fino ad oggi non ci sono casi di alta complessità. Marsilio infine lancia un appello ai cittadini chiedendo di attenersi ai consigli delle autorità sanitarie, ovvero evitare assembramenti, lavarsi spesso le mani e mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.