Coronavirus: in Abruzzo 157 interventi dei vigili del fuoco per assistenza, logistica e sanificazione locali pubblici

Oltre agli interventi tradizionali di soccorso, i vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta Italia e in Abruzzo con interventi speciali per l'emergenza Coronavirus. Sono infatti 3794 in tutta Italia gli interventi fra cui sanificazioni di locali pubblici ed aree di pertinenza, supporto al trasporto di materiale urgente, soccorsi per l'attività della protezione civile, ed ancora assistenza gli ospedali e supporto ai sindaci per attività d'informazione e gestione delle persone senza fissa dimora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Abruzzo gli interventi sono stati 157. Tutte le forze dell'ordine e le forze di pubblico soccorso e sicurezza sono impegnate sul territorio per assicurare il rispetto del decreto del Governo sull'isolamento sociale con i controlli a tappeto effettuati lungo le strade in particolare dalle forze di polizia e dell'ordine, e per garantire la massima assistenza a cittadini soprattutto delle fasce deboli ed enti pubblici in caso di particolari necessità.