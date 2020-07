Coronavirus, in Abruzzo scende a 0,21 l'indice di contagio rt: i dati dell'ultimo report dell'Iss

Buone notizie sul fronte dell'andamento del contagio da Coronavirus in Abruzzo. Il report settimanale dell'istituto superiore di sanità relativo alla situazione della pandemia in Italia e nelle singole Regioni, mostra l'indice di contagiosità rt in sensibile calo nel periodo dal 6 al 12 luglio.

Il valore infatti si attesta a 0.21, mentre nella settimana precedente era stato di 0.72. Ricordiamo che l'indice rappresenta il rischio di contagio e diffusione su un territorio. Quando l'indice supera il valore di 1 per gli esperti si tratta di una situazione da monitorare attentamente per una potenziale una nuova diffusione del contagio fra la popolazione.

L'incidenza cumulativa è di 253,66 per 100 mila, mentre i casi accertati nella settimana in esame sono stati 20 in Abruzzo. L'incidenza è di 1,52 casi ogni 100 mila. A livello nazionale, invece, l'iss fa sapere che la criticità sul territorio italiano è ancora bassa, ma in sei Regioni nell'ultima settimana è stata superata la soglia di 1 dell'indice rt: si tratta di Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.