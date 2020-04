Coronavirus, l'Abruzzo torna sotto i 2000 pazienti attualmente positivi: calano ricoveri e terapie intensive

Si confema l'andamento in decrescita del contagio da Coronavirus in Abruzzo. Alla giornata odierna, 28 aprile, sono infatti meno di 2000 i pazienti attualmente positivi, per la precisione 1990. Con 54 guariti in 24 ore, 25 nuovi contagi accertati e purtroppo 11 vittime prosegue il decremento delle persone malate sul territorio regionale.

Incoraggiante anche il dato dei ricoveri, che si fermano a 312, con 16 persone in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive attualmente occupate da pazienti Covid19 sono 21, il dato più basso dal 15 marzo scorso. Calano anche i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in Abruzzo, pari a 1657.

Intanto si attende l'attivazione del macchinario arrivato qualche giorno fa all'ospedale di Pescara che permetterà di processare 2400 tamponi giornalieri solo nel laboratorio di Pescara, che lo ricordiamo attualmente è affiancato nella lavorazione dei test anche dall'istituto zooprofilattico di Teramo e dall'università di Chieti.