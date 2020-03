Coronavirus, arrivano a 95 i pazienti guariti dal Covid-19 in Abruzzo

Aumenta ancora il numero delle persone che sono guarite dal Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

In base all'ultimo bollettino diffuso oggi, martedì 31 marzo, dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità salgono 21 in più rispetto a ieri per un totale di 95.

Novantacinque su un totale di 1.401 casi di positività registrati finora dall'inizio dell'emergenza, 56 nelle ultime 24 ore.

Tra questi 335 sono ricoverati in terapia non intensiva, mentre 73 in terapia intensiva. Il numero dei decessi è invece arrivato a quota 115.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Delle 95 persone guarite:

85 sono pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici);

10 sono guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).