Coronavirus, quasi 800 guariti in Abruzzo: altre 40 guarigioni in un giorno

Continua in Abruzzo la crescita sul fronte dei pazienti guariti dal Covid-19 (Coronavirus).

Nell'ultimo giorno sono state registrate altre 40 guarigioni he portano il totale a quota 798 sui 2.996 casi positivi diagnosticati (32 quelli in più oggi) complessivamente dall'inizio dell'emergenza.

Questo quanto emerge dall'odierno bollettino del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità.

Tra i 2.996 casi accertati vanno ricompresi anche 330 decessi.

Le 798 persone che hanno superato l'infezione sono così suddivise:

