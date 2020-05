Altri 52 guariti dal Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo, stop ai bollettini quotidiani

Aumentano di altri 52 i pazienti guariti dal Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo nell'ultimo giorno.

Complessivamente arrivano a quota 2.063 i dimessi/guariti nella nostra regione su un totale di 3.237 casi positivi al Covid 19.

I casi sono stati diagnosticati dai tamponi eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zooprofilattico di Teramo, dall'università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila.

Sono zero i contagi registrati nell'ultimo giorno come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità. E a partire da oggi non ci saranno più bollettini quotidiani ma il prossimo report dettagliato sarà inviato mercoledì 3 giugno (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà trasmesso ogni martedì e venerdì. Due i nuovi decessi nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 404.

Invece i 2.063 guariti/dimessi sono così suddivisi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.