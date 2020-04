Coronavirus, nuova impennata di guariti: 54 in un giorno

Nuovo boom di guarigioni dal Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo oggi, martedì 28 aprile.

Come segnala il bollettino odierno del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità sono 54 i pazienti in più guariti.

Il totale delle persone che hanno superato l'infezione, dall'inizio dell'emergenza, arriva a quota 599 su 2.899 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'università di Chieti. Invece sono 310 i decessi di pazienti positivi al Covid-19.



Sono così suddivisi i 599 guariti: