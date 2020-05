Nuova decisa crescita delle guarigioni da Covid-19 in Abruzzo, più 77 in un giorno

Continua a crescere in maniera decisa il numero dei pazienti guariti dal Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

Nell'ultimo giorno, come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità, sono altre 77 le guarigioni accertate.

Complessivamente arrivano a quota 1.736 le persone che hanno superato l'infezione su un totale di 3.226 casi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zooprofilattico di Teramo, dall'università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Salgono a 398 i decessi con i 4 delle ultime 24 ore.



I 1.736 dimessi/guariti sono suddivisi così:

