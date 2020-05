Coronavirus, altri 7 pazienti guariti dal Covid-19 in Abruzzo: totale a quota 1379

Coronavirus, altri 7 pazienti sono guariti dal Covid-19 in Abruzzo: il totale, adesso, sale a quota 1379. Lo fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla sanità. I guariti sono così suddivisi:

231 da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati asintomatici

con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati 1148 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 57217 test, di cui 50453 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti dipende dal fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale si considera, altresì, il numero degli esami presi in carico e tutt'ora in corso.

Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, poiché ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.