Coronavirus, in Abruzzo cresce di poco il numero dei guariti: più 12

Crescita lenta oggi, giovedì 14 maggio, in Abruzzo sul fronte delle guarigioni dal Covid-19 (Coronavirus) rispetto ai giorni scorsi.

Sono infatti soltanto 12 i pazienti in più guariti nelle ultime 24 ore come segnala il servizio prevenzione e tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità.

Complessivamente arrivano a 1.275 le persone che hanno superato l'infezione nella nostra regione su un totale di 3.136 casi positivi al Covid 19 accertati dai tamponi effettuati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'università di Chieti. I decessi salgono ancora con 4 persone morte risultate positive con il totale che arriva a 379.

Dei 1.275 dimessi/guariti, 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1049 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.