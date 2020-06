Coronavirus: in Abruzzo calano i casi settimanali ma l'indice Rt di contagiosità è ancora relativamente alto

Calano i contagi settimanali in Abruzzo, appena 18 nella settimana dal 25 al 31 maggio, ma l'indice Rt di trasmissibilità resta relativamente alto. Sono stati diffusi oggi dall'istituto superiore di sanità i dati relativi all'andamento dell'epidemia di Coronavirus nelle varie regioni italiane.

I casi in valore assoluto sono in calo anche nella settimana presa in esame, con un'incidenza cumulativa di 248.17 ogni 100 mila abitanti. L'incidenza settimanale è di 1,37 casi ogni 100 mila abitanti. L'indice di trasmissibilità del virus, denominato Rt e che rappresenta uno degli indicatori più importanti nell'analisi del rischio da parte dei virologi, è a 0.76. Il valore resta sotto la soglia d'allarme di 1 (ricordiamo che gli esperti valutarono di rimuovere il lockdown quando questo indice era sceso mediamente sotto 1), ma è fra i più alti in Italia, dopo Lombardia, Marche e Puglia.

A livello nazionale, comunque, non vi sono Regioni che presentano un valore medio pari ad 1, e dunque le misure attuate durante il lockdown, il distanziamento sociale oltre all'uso delle mascherine nella fase 2, almeno fino ad ora si stanno dimostrando efficaci per evitare una nuova crescita incontrollata dei nuovi casi e di possibili focolai, anche se come ribadisce il Ministero della Salute è fondamentale rispettare le regole considerando che vi sono grosse differenze sull'incidenza del Coronavirus fra la popolazione, nelle varie aree geografiche del Paese.