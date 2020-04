Coronavirus in Abruzzo, altri 106 casi accertati: il totale sale a 2120

Sale a quota 2120 il totale dei contagi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e salute della Regione. La media di tamponi positivi scende al 9,6% rispetto alla media del 10% di ieri 10 aprile. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 106 nuovi casi.

315 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (49 in provincia dell’Aquila, 91 in provincia di Chieti, 95 in provincia di Pescara e 80 in provincia di Teramo), 54 in terapia intensiva (14 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1355 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (121 in provincia dell’Aquila, 258 in provincia di Chieti, 568 in provincia di Pescara e 408 in provincia di Teramo).

Sono 8 i pazienti deceduti la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore. Nove i guariti in più con il totale che sale a 190. Eseguiti complessivamente 19441 test, di cui 12858 negativi. La differenza nel saldo è da attribuire ai più tamponi eseguiti su singolo paziente ed ai tamponi ancora in attesa di risultato.

A livello provinciale, del totale dei casi positivi 218 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 441 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 869 alla Asl di Pescara e 592 alla Asl di Teramo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dei 106 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 5 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 48 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 33 alla Asl di Pescara e 20 alla Asl di Teramo.