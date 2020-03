Coronavirus in Abruzzo, salgono a 1401 i contagi: 56 nuovi casi positivi

Superano quota 1400 i contagi da Coronavirus in Abruzzo, con 56 nuoci casi positivi anche se il numero di tamponi analizzati rispetto a ieri e sensibilmente aumentato. Sono 1401 i casi totali dall'inizio dell'emergenza.

335 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (39 in provincia dell'Aquila, 75 in provincia di Chieti, 133 in provincia di Pescara e 88 in provincia di Teramo), 73 in terapia intensiva (15 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 783 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (56 in provincia dell'Aquila, 142 in provincia di Chieti, 346 in provincia di Pescara e 239 in provincia di Teramo).

Tredici i pazienti deceduti con Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, alcuni dei quali erano deceduti giorni fa ma i risultati dei tamponi sono arrivati oggi. Eseguiti in tutto 8758 tamponi, 5316 sono risultati negativi. Sono ben 810 i test eseguiti nelle ultime 24 ore. La differenza fra il numero totale e gli esiti è legata al fatto che più test vengono effettuati sulla stessa persona ed alcuni sono ancora in attesa di referto.

Buone notizie sul fronte dei pazienti guariti: sono 85 quelli clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 10 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

A livello geografico, 123 casi si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 280 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 622 alla Asl di Pescara e 376 alla Asl di Teramo. Dei 56 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 7 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 8 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 28 alla Asl di Pescara e 13 alla Asl di Teramo.