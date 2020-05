Coronavirus, in Abruzzo accertati altri 25 casi positivi: il totale è di 3072 contagi

Sale a 3072 il totale dei contagi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati altri 25 casi su 1157 tamponi analizzati. La percentuale di tamponi positivi è del 2,2%, ieri era stata dell'1,6%.

263 pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (30 in provincia dell'Aquila, 94 in provincia di Chieti, 107 in provincia di Pescara e 32 in provincia di Teramo), 12 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1495 (invariati rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (68 in provincia dell'Aquila, 475 in provincia di Chieti, 793 in provincia di Pescara e 159 in provincia di Teramo).

Sette purtroppo le persone decedute la cui positività al Covid19 è stata accertata nelle ultime 24 ore. Sale invece di altre 39 persone il numero dei guariti. In totale sono stati analizzati in Abruzzo 45021 tamponi dall'inizio della pandemia, con 39700 dall'esito negativo. La differenza è da attribuire ai diversi tamponi eseguiti sullo stesso paziente ed ai tamponi in attesa di risultato.

A livello territoriale, del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 767 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1421 alla Asl di Pescara e 641 alla Asl di Teramo. I 25 casi di oggi si riferiscono 1 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 3 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 21 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.