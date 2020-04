Coronavirus in Abruzzo, solo 18 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore: il totale sale a 1721

Calo sensibile dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono infatti solo 18 i nuovi casi positivi registrati dalle analisi dei tamponi, come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1721.

340 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (57 in provincia dell'Aquila, 71 in provincia di Chieti, 129 in provincia di Pescara e 83 in provincia di Teramo), 66 in terapia intensiva (13 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1019 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (88 in provincia dell'Aquila, 172 in provincia di Chieti, 421 in provincia di Pescara e 338 in provincia di Teramo).

Sono invece 11 i nuovi decessi di pazienti con positività al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore e 127 i guariti complessivi. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 14198 test, di cui 8830 sono risultati negativi. La differenza fra il numero di tamponi totali e gli esiti è dovuta al fatto che al singolo paziente vengono effettuati più tamponi oltre ai test ancora in attesa di risultato.

Per quanto concerne i dati a livello territoriale,del totale dei casi positivi, 183 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 327 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 728 alla Asl di Pescara e 483 alla Asl di Teramo.

Dei 18 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 5 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 1 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 6 alla Asl di Pescara e 6 alla Asl di Teramo.