Coronavirus in Abruzzo, 55 nuovi casi accertati: il totale dei contagi sale a 2667

Sono 55 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Torna a scendere sensibilmente il tasso di tamponi positivi rispetto a quelli analizzati, con il 4,7% nella giornata di oggi a fronte di 1151 tamponi analizzati. Ieri il tasso era stato del 7,1%.

318 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (46 in provincia dell'Aquila, 93 in provincia di Chieti, 123 in provincia di Pescara e 56 in provincia di Teramo), 35 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1714 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl (125 in provincia dell'Aquila, 397 in provincia di Chieti, 813 in provincia di Pescara e 379 in provincia di Teramo.

Sono otto purtroppo i pazienti deceduti affetti da Covid19 la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore. Boom di guariti, 42 in 24 ore. In totale dall'inizio della pandemia sono stati analizzati 29906 tamponi di cui 22194 sono risultati negativi. La differenza è da attribuire ai diversi tamponi eseguiti su singolo paziente e a quelli in attesa di referto.

Analizzando il dato a livello territoriale, del totale dei casi positivi, 238 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 613 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1190 alla Asl di Pescara e 626 alla Asl di Teramo. I 55 casi di oggi si riferiscono 1 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 7 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 47 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.