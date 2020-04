Coronavirus, tornano a crescere i nuovi casi positivi: 91 nelle ultime 24 ore, 2612 il totale dei contagi

Tornano a salire i tamponi positivi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione, specificando che sono 91 i nuovi casi positivi su 1274 tamponi analizzati, con un tasso del 7,1% di positivi rispetto al totale. Ieri il tasso era del 3,3%.

320 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (47 in provincia dell'Aquila, 92 in provincia di Chieti, 121 in provincia di Pescara e 60 in provincia di Teramo), 38 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva (11 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1704 (+74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (123 in provincia dell'Aquila, 393 in provincia di Chieti, 777 in provincia di Pescara e 411 in provincia di Teramo).

Cinque i nuovi decessi accertati, per un totale di 263. Undici persone in più sono guarite nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi analizzati è di 27942 test, di cui 21116 sono risultati negativi. La differenza è dovuta ai diversi test condotti su un singolo paziente e ai tamponi ancora in attesa di referto.

A livello provinciale, 237 casi totali si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 606 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1143 alla Asl di Pescara e 626 alla Asl di Teramo. I 91 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 35 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 50 alla Asl di Pescara e 6 alla Asl di Teramo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.