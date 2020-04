Coronavirus, 40 nuovi casi di Covid-19 accertati in Abruzzo

Sono diminuiti i nuovi casi accertati di contagio da Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo rispetto a ieri.

Come fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale alla Sanità i nuovi test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'università di Chieti hanno diagnosticato 40 nuovi casi su un totale di 873 tamponi analizzati (4.6 per cento di positivi sul totale).

Il totale dei casi nella nostra regione, daall'inizio dell'emergenza, arrivano a quota 2.160.

Nella giornata di ieri (11 aprile) i positivi erano stati 106, su un totale di 1101 tamponi (9.6 per cento). Attualmente 346 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (49 in provincia dell'Aquila, 90 in provincia di Chieti, 129 in provincia di Pescara e 78 in provincia di Teramo), 54 (stesso dato di ieri) in terapia intensiva (13 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1342 (-13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (114 in provincia dell'Aquila, 266 in provincia di Chieti, 548 in provincia di Pescara e 414 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 212 pazienti deceduti e 206 guariti. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 20594 test, di cui 13749 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi, 220 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila (+2 rispetto a ieri), 452 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti (+11), 889 alla Asl di Pescara (+20) e 599 alla Asl di Teramo (+7).



Dei 40 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 2 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 20 alla Asl di Pescara e 7 alla Asl di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

