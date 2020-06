Coronavirus, in Abruzzo zero nuovi contagi e nessun nuovo decesso: i dati aggiornati

Inizia con dati sempre più incoraggianti la settimana sul fronte dei contagi in Abruzzo per il Coronavirus. Il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione ha infatti fatto sapere che nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun nuovo caso di Covid19. I tamponi analizzati sono stati 835.

Anche il numero dei pazienti deceduti rimane invariato a 456. Sono invece 25 i nuovi guariti, per un totale di 2337 dimessi/guariti di cui 120 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2217 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 486, con una diminuzione di 25 unità rispetto a ieri. In totale sono 91700 i tamponi analizzati di cui 86092 negativi. La differenza è da attribuire ai più tamponi su singolo paziente ed ai tamponi in attesa di risultato.

.A livello territoriale la situazione resta quindi immutata: del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 828 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1539 alla Asl di Pescara e 665 alla Asl di Teramo.