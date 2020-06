Coronavirus, in Abruzzo altri 4 casi positivi: morta una donna di Montesilvano

Sale a 3275 il totale delle persone positive al Coronavirus, in Abruzzo, dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione, comunicando i dati alla protezione civile nazionale. Sono infatti 4 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, su 1145 tamponi analizzati.

I ricoverati sono 76, numero invariato rispetto a ieri così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva che restano 4 come ieri, 12 giugno. Il bilancio dei deceduti positivi al Coronavirus sale a 454, con una donna di Montesilvano di 75 anni deceduta nelle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi guariti sono 22, mentre gli attuali positivi (che si calcolano dalla differenza fra i positivi ed i deceduti/guariti) in Abruzzo sono 509. Ricordiamo che anche ieri erano stati registrati 4 nuovi casi positivi.