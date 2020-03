Coronavirus, altri 15 casi in Abruzzo: 2 nell'ospedale di Pescara e 6 in quello di Penne

Coronavirus, altri 15 casi in Abruzzo con 2 positivi nell'ospedale di Pescara e 6 in quello di Penne. La Regione Abruzzo, infatti, fa sapere che, in base alle analisi concluse in serata nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 15 nuovi casi positivi al Covid 19.

2 casi fanno riferimento a positività registrate nell'ospedale di Pescara e riguardano un uomo e una donna, posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. Sempre nel nosocomio pescarese, un tampone è stato eseguito sul cadavere di un uomo di 68 anni, morto improvvisamente.

Altri 6 casi fanno riferimento al caso dei giorni scorsi registrato a Penne: si tratta di 5 donne e un uomo, che sono tutti in isolamento domiciliare. A Teramo sono risultati positivi 2 uomini: 1 è ricoverato e l’altro è in isolamento. A Chieti è stato invece ricoverato un uomo di Ortona.

Gli ultimi 3 casi riguardano 1 donna e 2 uomini, tutti in isolamento. In tutto sono 54 nella nostra regione i contagiati dal Covid 19. Intanto dall’ospedale di Pescara è stato dimesso l’uomo che, dopo essere rientrato da un viaggio di lavoro tra Lombardia e Veneto, era risultato positivo al test: era ricoverato dal 29 febbraio.