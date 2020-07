Coronavirus, sale a 0.72 l'indice di contagio rt in Abruzzo: i dati aggiornati dell'Iss

In Abruzzo nella settimana fra il 29 giugno ed il 5 luglio, sale ancora l'indice di contagiosità rt. A stabilirlo è l'istituto superiore di sanità che ha diffuso i dati relativi al report settimanale che sta accompagnando la fase 2 per l'emergenza Coronavirus.

L'indice rt infatti è pari a 0.72, mentre nella settimana precedente dal 22 al 28 giugno era fermo a 0.52. Un aumento che comunque pone la nostra regione al di sotto della soglia d'allarme di uno, oltre la quale gli esperti ritengono il virus potrebbe dare luogo a possibili nuovi focolai e contagi diffusi.

L'incidenza cumulativa dei casi è di 252.14 per 100 mila abitanti. I casi con data di prelievo e diagnosi nella settimana in questione sono 20, mentre l'incidenza è di 1,52 casi ogni 100 mila abitanti. A livello nazionale, invece, l'istituto superiore di sanità ha fatto sapere che sebbene la diffusione del virus in Italia sia ancora bassa, va posta molta attenzione ai nuovi focolai mantenendo dunque una linea di prudenza generale e confermando le misure di restrizioni e di distanziamento sociale. In cinque regioni, infatti, l'indice rt è superiore ad uno: Emilia Romagna (1,2), che ha lo stesso valore del Veneto. Segue la Toscana con 1,12 il Lazio con 1,07 e il Piemonte con 1,06.