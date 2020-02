Coronavirus in Abruzzo: 10 persone sotto sorveglianza sanitaria, gli aggiornamenti

Dieci persone in tutto sono sotto sorveglianza sanitaria ed in quarantena domiciliare in Abruzzo, nell'ambito dei controlli per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere la Regione dopo aver ricevuto i dati aggiornati dalle quattri Asl presenti sul territorio.

In provincia di Pescara sono tre le persone segnalate: una è al primo giorno di isolamento, e le altre due, entrambi studenti, stanno per concludere il periodo di quarantena. Altre dodici persone hanno concluso la sorveglianza nei giorni scorsi con esito negativo.

Gli altri sorvegliati sono rispettivamente cinque nel Teramano e due nell'Aquilano. Ricordiamo che la Regione ha creato una task force per operare in caso di emergenza per il Coronavirus con una misurazione quotidiana della temperatura corporea e telefonate, anche più al giorno, con i centri di riferimento degli ospedali per il monitoraggio delle condizioni.

In caso di sintomatologie sospette, viene attivato il protocollo di ricovero in isolamento in ospedale.