Coronavirus in Abruzzo: confermato nono caso, è un 32enne della provincia di Chieti

Salgono a nove i casi di Coronavirus in Abruzzo. Il test di secondo livello eseguito dall'istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività di un 32enne della provincia di Chieti. Il primo test in laboratorio a Pescara aveva dato esito dubbio. L'uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, ed ha riferito di essere rientrato da Reggio Emilia dove ha partecipato ad un corso di formazione.

Durante il viaggio ha accusato sintomi influenzali che lo hanno fatto rimanere a casa, ma quando i sintomi si sono aggravati con problemi respiratori, si è recato in ospedale da solo e con la propria auto. In ospedale è stato preso in carico seguendo tutti i protocolli di sicurezza e di isolamento. Sono sette fino ad ora i casi ufficializzati con le analisi di secondo livello dell'Iss.