Coronavirus, in Abruzzo su 70 tamponi 65 negativi: la situazione aggiornata

Situazione sotto controllo in Abruzzo per quanto riguarda il Coronavirus. Lo ha confermato il Governatore Marsilio che ha spiegato come siano stati eseguiti fino ad oggi 70 tamponi, 65 dei quali negativi mentre il numero dei positivi resta fermo a 5, di cui un solo abruzzese.

Due casi, ha aggiunto Marsilio, devono ancora essere confermati dall'istituto superiore di sanità mentre su un sesto potenziale caso il test è risultato dubbio. Tutti i casi sono circoscritti a familiari dei contagiati, in particolare per la famiglia di Monza rientrata a Roseto per una vacanza, riguardante il primo caso certificato in Abruzzo. Positivi la moglie e uno dei figli mentre per l'altro figlio, come detto, il risultato del test è da rivedere. Negativo invece il tampone della moglie dell'uomo residente a Sambuceto e ricoverato a Pescara.

Intanto giovedì 5 marzo il Governatore incontrerà i prefetti delle quattro province.