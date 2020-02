Coronavirus, in Abruzzo nessun contagio: negativi i sei test eseguiti a Pescara

Nessun caso di Coronavirus in Abruzzo. La conferma è arrivata ieri sera dopo i risultati degli ultimi tamponi eseguiti all'ospedale di Pescara. Tutti sono risultati negativi, e provenivano da Pescara, Teramo e L'Aquila. Fra i casi sospetti c'era anche un minorenne, e si trattava soprattutto di persone rientrate dal nord Italia che presentavano sintomi compatibili con quelli del Coronavirus. Ricordiamo che l'ospedale di Pescara è stato individuato come centro di riferimento regionale.

Intanto oggi, 25 febbraio, il presidente della Regione Marsilio parteciperà al vertice in teleconferenza con il premier Conte per discutere delle misure da adottare nelle regioni, come l'Abruzzo, dove non sono stati segnalati casi positivi. A livello nazionale, sono sette le vittime accertate e 229 contagiati.