Coronavirus, Regione Abruzzo al lavoro senza sosta: gli aggiornamenti

Lavoro senza sosta per la task force della Regione, in particolare del dipartimento sanità, che monitora costantemente la situazione sul fronte dell'emergenza Coronavirus in Abruzzo, dove attualmente lo ricordiamo non si sono registrati casi di contagio accertato. Tuttavia, sono numerose le persone in isolamento fiduciario.

Fondamentale in questa fase, il lavoro logistico per l'approvigionamento di dispositivi sanitari di sicurezza per il personale medico ed ospedialiero e per questo sono state convocate riunioni tecniche ed operative nelle ultime ore, assieme anche ai dirigenti Asl ed i dirigenti regionali dei settori competenti, per applicare anche le norme previste dal decreto del presidente Conte di sabato scorso.

Intanto, i sindaci dell'Anci hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il dipartimento regionale sanità, ed ora hanno richiesto la convocazione di tutti i comitati ristretti dei sindaci delle quattro Asl territoriali per svolgere un lavoro di prevenzione e monitoraggio sinergico, come spiega il presidente Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto:

"Ringrazio per l'attenzione alla nostra richiesta il presidente Marsilio e l'assessore Nicoletta Verì che tempestivamente hanno convocato i comitati ristretti dei sindaci delle 4 Asl congiuntamente per domani alle 18 presso la giunta regionale all'Aquila"

Anche in Abruzzo, ormai, nelle farmacie e supermercati è diventato quasi impossibile reperire disinfettanti gel per le mani, le cui scorte si sono esaurite nel giro di pochi giorni.