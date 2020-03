Coronavirus, salgono a 10 le vittime in Abruzzo: due morti all'ospedale di Chieti

Sale il bilancio delle persone decedute con Coronavirus in Abruzzo. In particolare, all'ospedale di Chieti sono decedute altre due persone oltre l'uomo di 60 di Crecchio morto ieri. Si tratta di una donna di 64 anni di Guglionesi in provincia di Campobasso che era stata ricoverata nel nosocomio teatino e deceduta martedì scorso, e di un'altra donna di 65 anni di Ortona morta ieri.

Il bilancio totale quindi delle persone morte in Abruzzo e colpite dal Coronavirus sale a 10. Ricordiamo che questa mattina il presidente della Regione Marsilio assieme all'assessore Verì ha tenuto una conferenza stampa in Comune a Pescara facendo il punto della situazione per l'emergenza Covid19 chiedendo ai cittadini di rimanere a casa e parlando di una situazione grave, soprattutto con il probabile aumento sensibile dei contagi.