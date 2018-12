Tragedia di Corinaldo, Capodanno Amicizia: "Noi puntiamo sulla sicurezza"

Dopo le polemiche sulla sicurezza seguite alla tragedia di Corinaldo, gli organizzatori della quinta edizione di "Capodanno Amicizia" ne hanno approfittato per diramare una nota in cui spiegano quali misure verranno adottate per l'evento che si terrà il 31 dicembre al Pala Dean Martin di Montesilvano:

Circa 50 uscite di sicurezza, tutte al piano terra

30 uomini addetti al controllo dell’ordine pubblico coadiuvati dalle Forze dell’Ordine

servizio di primo soccorso

illuminazione di emergenza con 250 luci con la durata di almeno un’ora

ronda notturna nel parcheggio esterno

metal detector agli ingressi

progetto di guida sicura con disponibilità di navette e taxi nel parcheggio del Palacongressi

Ecco cosa hanno dichiarato gli organizzatori: