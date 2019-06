Coordinamento aeroporti Abruzzo, Marche ed Umbria: nuovo incontro a Roma

Si è svolta a Roma al Ministero dei Beni Culturali, la riunione dei presidenti degli aeroporti d'Abruzzo, Marche ed Umbria nell'ambito del progetto di coordinazione e collaborazione dei tre scali aeroportuali delle regioni terremotate, voluto dal presidente Saga Paolini.

Presente il sottosegretario ai Beni Culturali Vacca, del M5S. Erano presenti oltre al coordinatore e Presidente della Saga Enrico Paolini, il direttore dell’Aeroporto di Perugia Umberto Solimeno, per Ancona Carmine Bassetti, le tre

Regioni Abruzzo, Umbria e Marche, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il dirigente dell’ENAC Silvia Ceccarelli, il dirigente del Ministero dei Trasporti ed il dott. Martone in rappresentanza del Capo di Gabinetto senatore Vito Crimi, commissario per la ricostruzione.

Paolini ha illustrato il lavoro svolto fino ad ora negli incontri relativi ai tre aeroporti, si è deciso di istituire un tavolo tecnico all'aeroporto di Pescara nel quale vagliare un progetto di finanziamento delle azioni proposte al senatore Crimi e che sarò supervisionato dal sottosegretario pescarese Vacca. La prima riunione si terrà nel mese di luglio.