Coronavirus, forze dell'ordine e Protezione Civile in stazione e terminal bus per chi arriva dalle zone rosse

Forze dell'ordine e volontari della Protezione Civile nella stazione centrale di Pescara e nel terminal dei bus dalla notte scorsa per controllare coloro che arrivano a Pescara dalle zone rosse allo scopo di contenere il contagio da Coronavirus.

I controlli sono scattati dopo l'emanazione dell'ordinanza voluta dal governatore regionale Marco Marsilio che impone la quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano in Abruzzo dalla Lombardia e dalle altre province dichiarate zone rosse.

Per questa ragione sono scattati i controlli su tutti i passeggeri in arrivo con treni e autobus dalle città e dalle province divenute zone rosse dopo il nuovo decreto varato dal Governo.

Questo quanto dice il governatore Marsilio: