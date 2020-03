Decine di controlli della polizia locale di Spoltore per il rispetto del decreto sul Coronavirus

Proseguono anche a Spoltore i controlli della polizia locale per verificare il rispetto di quanto previsto dal decreto per il Coronavirus che impone spostamenti da casa solo se strettamente necessari.

Gli agenti, diretti dal comandante Panfilo D'Orazio, hanno fermato decine di automobilisti.

Lo scopo è stato quello di verificare che tutti avessero una giusta motivazione per muoversi da casa.

Tutti coloro che sono stati sottoposti a controllo erano provvisti di autocertificazione e in quasi tutti i casi le persone si stavano spostando per andare in farmacia o nei supermercati per fare la spesa.

