Controlli per il Coronavirus nell'aeroporto d'Abruzzo, in azione anche la Misericordia [FOTO]

Proseguono nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara i controlli per il Coronavirus ed è partito anche per la Misericordia il servizio di screening sanitario ai passeggeri dei voli internazionali.

Viene verificata con gli scanner la temperatura corporea dei viaggiatori che in caso di rilevata criticità vengono intervistati e visitati dal medico dell'infermeria aeroportuale.

Su iniziativa della Protezione Civile della nostra regione tra le organizzazioni di volontariato coinvolte In questa azione di prevenzione sanitaria ci sono anche le misericordie dell'Abruzzo.

Quelle che al momento hanno risposto all'appello sono le Misericordie di Alanno, Avezzano, L'Aquila, Pescara e Scafa. Alcuni volontari delle misericordie marchigiane si sono integrati nel gruppo delle confraternite abruzzesi per dare una mano. Al momento sembra che il servizio dovrà essere garantito per almeno 6 mesi, nel corso dei quali le varie organizzazioni di volontariato ruoteranno nelle turnazioni. Nei principali aeroporti italiani sono già impegnate le Misericordie delle altre regioni. Al momento il rischio dell'operazione è considerato di livello basso in tutti gli aeroporti italiani.