Concerto di Capodanno a Pescara con J-Ax, controlli anche con i metal detector

Pescara si prepara a salutare il 2018 e a dare il benvenuto al nuovo anno con il concerto di Capodanno di J-Ax che si svolgerà nella parte nord dell'area di risulta e nel terminal bus.

È prevista una grande affluenza di pubblico e per questo motivo saranno elevate le misure di sicurezza.

A spiegare i dettagli è l'ingegnere Luciano Verna, direttore tecnico e per la sicurezza dei concerti:

«L’area di risulta è divisa in quattro settori con quattro ingressi e ognuno è presidiato da 20 persone. Metal detector e controlli rigorosissimi agli accessi che sono in piazza della Repubblica, dalla zona del terminal dei bus urbani, da dietro il G Hotel e dalla rotonda di via Quarto dei Mille. Niente vetro, né lattine, né commercio itinerante e ambulante e nemmeno occupazione del suolo pubblico intorno, per lasciare libertà di azione a security e mezzi di soccorso. Per il primo gennaio, invece, si procederà alla circoscrizione della piazza della Rinascita con ingressi su corso Umberto».