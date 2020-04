Contagi fra pazienti ed operatori sanitari in una casa di riposo di Spoltore: la Asl monitora la situazione

In una rsa di Spoltore sono stati accertati diversi casi di positività al Covid19. A seguito degli ultimi tamponi analizzati dal laboratorio della Asl di Pescara, infatti, sono stati scoperti alcuni contagi fra pazienti ed operatori sanitari. La Asl sta monitorando la situazione in tutte le rsa e strutture per anziani sul territorio.

A Spoltore è intervenuto anche il personale del 118 per verificare le condizioni degli ospiti. I casi sospetti e quelli accertati sono stati isolati in caso di sintomi lievi o assenti, mentre quelli con sindromi più acute sono stati trasferiti in ospedale. Lo stesso direttore dell'Uoc di Malattie Infettive Parruti, nel corso della rubrica "Sos Coronavirus" della Regione Abruzzo, ha confermato che negli ultimi giorni la maggioranza dei ricoveri avvenuti a Pescara per Covid19 riguardano proprio persone ospitate in strutture d'assistenza.

Ricordiamo che a Loreto Aprutino e a Pescara in via del Santuario erano stati riscontrati decine di contagi da Coronavirus ed anche in questi casi la Asl è intervenuta per mettere la struttura, i pazienti ed il personale in sicurezza.