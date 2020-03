Diversi contagi per il Coronavirus: sgomberata casa di riposo a Loreto Aprutino

La casa di riposo "Acerbo" di Loreto Aprutino è stata sgomberata in quanto sono stati riscontrati diversi casi di positività al Coronavirus. Nella struttura ieri erano presenti in tutto 18 anziani dei 24 complessivi, considerando che sei erano già stati allontanati.

Nove di loro sono stati portati negli ospedali dell'Aquila, Atri e Pescara in quanto positivi o comunque in condizioni di salute precarie. Altri nove invece si trovano in altre case di riposo in isolamento precauzionale. Il sindaco Starinieri ha fatto sapere che i contatti stretti dei nuovi contagi sono già sotto sorveglianza sanitaria.

Ricordiamo che nei giorni scorsi proprio la casa di riposo di Loreto era stata al centro di un intervento urgente da parte della giunta regionale, a causa della mancaza di personale per l'assistenza in quanto tutti gli operatori della cooperativa che si occupava del servizio si erano messi in malattia, e per questo Marsilio assieme all'assessore regionale Verì aveva provveduto a far subentrare un'altra cooperativa.