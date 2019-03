Omeopatia, consulti medici gratuiti in tre studi di Pescara

“Stiamo bene… naturalmente!”. Questo il nome dell'iniziativa, giunta alla sua decima edizione, promossa da Amiot, l'associazione medica italiana di omotossicologia.

In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, che ci sarà il prossimo 10 aprile, anche a Pescara ci sarà la possibilità di eseguire consulti medici gratuiti nell’ambito della prevenzione medica e dei corretti stili di vita.

In tutta Italia, gli studi medici, odontoiatrici e veterinari che aderiranno all’iniziativa offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di corretti stili di vita, educare alla prevenzione dei mali di stagione, delle allergie, delle intossicazioni dell’organismo, dei dolori cronici e di altri malesseri, informare sulle terapie d’avanguardia e sull’utilità di avere maggiore cura di se stessi, oltre a garantire un aggiornamento sulle ultime novità in ambito terapeutico complementare.

In questo modo Amiot mette a disposizione una rete di professionisti aderenti disponibili non solo a effettuare un consulto gratuito per un controllo medico, ma anche ad approfondire le conoscenze sulle terapie dei bassi dosaggi, allineate alle più moderne ed efficaci metodologie cliniche.

Di seguito i medici di Pescara che hanno aderito all'iniziativa: