Consulta Provinciale Studentesca di Pescara, De Lellis nominato presidente

Christian De Lellis presidente e Lorenzo Verna vice.

Sono stati eletti oggi, giovedì 15 novembre, i nuovi organismi dirigenti della Consulta Provinciale Studentesca di Pescara.

Nella prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli studenti pescaresi si sono riuniti tutti i nuovi consiglieri.

La consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca a livello regionale ed è composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia di Pescara. La giornata di oggi si è caratterizzata principalmente dall’introduzione e integrazione dei nuovi consiglieri all’interno della Consulta.

Questi i punti del giorno:

la presentazione dei nuovi Consiglieri all’interno della Consulta;

l’elezione democratica del presidente e del vice presidente della consulta provinciale studentesca.

Prima delle votazioni c'è stato stato il saluto di avvio lavori dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Chieti e di Pescara Mariastella Fortunato accolta anche da Rossella Mosca, referente Cps Pescara.

Dalle elezioni è uscito vincente come presidente Christian De Lellis, supportato da Lorenzo Verna, vice presidente. Dalle elezioni per il segretario e vice risultano elette Annachiara Toppetti in veste di segretario e Francesca Scampoli come vice.

Per quanto riguarda le varie Commissioni i presidenti eletti sono:

Commissione comunicazione e stampa: Luigi Quaglieri;

Commissione edilizia scolastica: Saverio Gileno;

Commissione Alternanza Scuola-Lavoro: Giacomo Troiani;

Commissione Student’s Festival: Gemma Di Muzio e Alessandro Cimmaruta;

Commissione cittadinanza attiva: Simone Marchetti;

Commissione finanze: Giovanni Bosco.

Con questo nuovo organigramma riprendono i lavori della Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara.