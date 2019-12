I consigli ed il vademecum della polizia postale per evitare truffe e raggiri per i regali di Natale online

Una serie di regole da seguire ed un opuscolo diffuso online per evitare di diventare vittime di truffe e raggiri online, in occasione dell'acquisto dei regali di Natale via web o l'affitto di case vacanza per il periodo festivo e per il capodanno. La polizia postale scende in campo per tutelare gli utenti con una campagna d'informazione e di prevenzione, considerando il boom che sta conoscendo negli ultimi anni l'acquisto dei regali su siti di ecommerce o di annunci su internet.

Spesso, infatti, dietro offerte particolarmente vantaggiose e sconti molto alti, si nascondo truffe che non solo rischiano di far pagare agli utenti beni o servizi mai forniti, ma anche di arrivare alla clonazione delle carte di credito da parte dei criminali informatici. E anche utenti non esperti sulla rete hanno iniziato ad acquistare con questa modalità, e quindi i consigli sono indispensabili per limitare al massimo il rischio di truffe.

L'ultima operazione effettuata dalla polizia postale ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale particolarmente esperta e capace di intervenire direttamente nei centri di smistamento di poste italiane, dove venivano rubate lettere con le carte di credito di ignari utenti che venivano contattati tramite telefonate fraudolente prima agli istituti emittenti e poi agli stessi utenti per ottenere dati sensibili utili per la clonazione o attivazione fraudolenta delle carte.

Fra i consigli del vademecum, aggiornare sempre i propri browser di navigazione con antivirus, utilizzare solo siti certificati ed ufficiali, o grandi catene già note e ritenute affidabili dagli utenti grazie ai loro feedback e recensioni. Ricercare sempre il numero di partita Iva e contatti delle aziende che offrono prodotti online, dati fiscali facilmente reperibili sul sito dell'agenzia delle entrate.