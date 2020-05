Ordinanza della Regione Abruzzo, ora è consentita la navigazione con unità da diporto

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 63 con cui si stabilisce che adesso “è consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo. È obbligatoria l’osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all’imbarcazione, sulle banchine e in porto”.

L’efficacia di questa nuova ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e fino a nuovo provvedimento.