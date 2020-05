Mascherine gratuite donate dalla Regione Abruzzo già consegnate in 101 comuni

Sono state consegnate in 101 comuni abruzzesi su 305 le mascherine gratuite fornite dalla Regione Abruzzo allo scopo di ridurre il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Prosegue la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ai cittadini grazie all'accordo con Poste Italiane.

Dall'inizio della distribuzione, iniziata il 30 aprile, sono stati raggiunti e completamente serviti 101 comuni.

Nella cassetta postale delle abitazioni è stata recapitata la confezione contenente 2 mascherine chirurgiche utili a chi ne è sprovvisto, per rispettare le prescrizioni comportamentali e sanitarie previste, per un'inizio in sicurezza della cosidetta Fase 2.

Poste Italiane, partner della Regione Abruzzo nell'iniziativa in parola, raggiungerà nei prossimi giorni la totalità dei comuni per la distribuzione complessiva delle 672.500 confezioni di mascherine.