Università d'Annunzio, all'Aurum la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea in Design

Sarà il piazzale Michelucci dell'Aurum di Pescara lo scenario per la consegna dei diplomi di laurea in Design dell'università d'Annunzio.

L'appuntamento è per domani pomeriggio, giovedì 18 luglio, alle ore 19.

A ricevere i diplomi di laurea triennali saranno i primi 56 laureati del nuovo corso di Laurea in Design del Dipartimento di Architettura.

La seduta di laurea si è già svolta venerdì 12 luglio scorso, con la valutazione delle tesi di laurea in “Product design”, “Interior design” e “Design della comunicazione”.

Per condividere il momento di festa con i neo laureati, all’evento parteciperanno i docenti della commissione di laurea, Andrea Vallicelli, presidente del Corso del Laurea, e Paolo Fusero, direttore del Dipartimento di Architettura dell’università G. d’Annunzio.

Questo l’elenco dei neo laureati protagonisti della cerimonia: